Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 25 октября

В понедельник, 25 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать на улицах Чижевского, Рылеева, Суворова, Огарева, в районе площади Маяковского, на Грабцевском шоссе, улицах Заводской, Тульской, Хрустальной, Автомобильной, Фридриха Энгельса, Степана Разина, Вишневского, Святослава Федорова, площади Победы.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Киров на улицах Жмакина, Энгельса, Пролетарской и Базарной.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Выскиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, в Малоярославецком, Жуковском, Мещовском, Бабынинском, Боровском и Дзержинском районах.

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