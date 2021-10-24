Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 24 октября

В воскресенье, 24 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Плеханова, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Георгиевской и Герцена.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Таруса на улицах Ленина и Луначарского.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Голодское-Суворов-Одоев, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, в Малоярославецком, Перемышльском, Тарусском, Мещовском, Бабынинском, Боровском и Дзержинском районах.

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