Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 22 октября

В пятницу, 22 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина и Кирова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная, в поселке Воротынск на улицах 50 лет Победы, Сиреневый бульвар и Школьная, в поселке Бабынино на улицах Ленина и Молодёжная, в городе Мещовск на улице Освободителей.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью в Малоярославецком, Перемышльском, Тарусском, Мещовском, Бабынинском, Жуковском и Дзержинском районах.

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