Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 20 октября

В среду, 20 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Плеханова, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Георгиевской и Герцена.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Кондрово на улице Кооперативной, в селе Льва Толстого - на улице Пушкина, в Медыни - на проспекте Ленина, улицах Кирова и Луначарского.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Малоярославецком, Ферзиковском, Козельском, Мещовском, Бабынинском, Жуковском и Дзержинском районах.

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