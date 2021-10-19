Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 19 октября

Во вторник, 19 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Дзержинского и Достоевского, а также в районе площади Московской, площади Победы, на Грабцевском шоссе, улицах Заводской, Тульской, Автомобильной, Фридриха Энгельса и Степана Разина.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Обнинск на улицах Победы, Мира, проспекте Ленина, Гагарина, Энгельса, проспекте Маркса, Королева, Пяткинском проезд, Кутузова, Цветкова и Пирогова.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Малоярославецком, Перемышльском, Мещовском, Бабынинском, Жуковском и Дзержинском районах.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!