С 18 октября в Калужской области передвижные дорожные камеры заработали на двух новых участках. Об этом сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».

В Калуге участок улицы Салтыкова-Щедрина между домами №78 и №80 включили в маршрут мобильного комплекса «Паркон». Там будут фиксировать автомобили, припаркованные не по правилам.

А в деревне Шумятино Малоярославецкого района на 129 километре трассы А-130 камеры будут контролировать скорость передвижения.

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