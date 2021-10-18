Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 18 октября

В понедельник, 18 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина, Кирова, Чижевского, Рылеева, Суворова и Огарева, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Малоярославецком, Перемышльском, Мещовском, Боровском, Бабынинском, Жуковском и Дзержинском районах.

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