Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 16 октября

В субботу, 16 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина и Кирова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Калуга-Медынь, Голодское-Суворов-Одоев, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Перемышльском, Козельском, Мещовском, Бабынинском, Жуковском и Дзержинском районах.

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