Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 15 октября

В пятницу, 15 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

Они будут работать на улицах Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная, в поселке Воротынск на улицах 50 лет Победы, Сиреневый бульвар и Школьная, в поселке Бабынино на улицах Ленина и Молодежная, в городе Мещовск на улице Освободителей.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Перемышльском, Козельском, Мещовском, Ферзиковском, Бабынинском, Тарусском, Жуковском и Дзержинском районах.