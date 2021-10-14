В Калуге инспекторы ДПС задержали 16 пьяных водителей

В Калуге инспекторы ДПС задержали на улицах 16 пьяных водителей. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в городском отделе ГИБДД.

На автомобилистов составлены административные протоколы. При этом трое калужан повторно попались за рулем в нетрезвом виде. По уголовной статье им грозит до двух лет лишения свободы.

- Если вы стали свидетелем управления транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам 547-888, 547-535, - обратились полицейские к калужанам.