Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 14 октября

В четверг, 14 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения» мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Чижевского, Рылеева, Суворова и Огарёва, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Голодское-Суворов-Одоев, Малоярославецком, Перемышльском, Мещовском, Бабынинском, Жуковском и Дзержинском районах.