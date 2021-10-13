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В Калуге улицу Воинскую перекроют из-за реконструкции газопровода

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.10.2021 10:08 0 249
В Калуге улицу Воинскую перекроют из-за реконструкции газопровода

В Калуге с 13 октября по 21 ноября пройдет реконструкция газопровода в районе Железняков. Из-за этого там будет перекрыто движение по улице Воинской и проезду между Воинской и улицей Железняки, сообщили в среду в управлении городского хозяйства.

Работы будут проходить в шесть этапов в дневное время – с 8:00 до 19:00.

Водителей просят быть внимательными и пользоваться объездными путями.

1 этап: 13.10.2021-22.10.2021;

2 этап: 24.10.2021-29.10.2021;

3 этап: 30.10.2021-03.11.2021;

4 этап: 04.11.2021-09.11.2021;

5 этап: 10.11.2021-15.11.2021;

6 этап: 16.11.2021-21.11.2021.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.10.2021 10:08 0 249
Тэги: авто дороги газ
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