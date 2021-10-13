Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 13 октября

В среду, 13 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать на улицах Плеханова, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Георгиевской и Герцена.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Кондрово на улицах Кооперативной и Пушкина, в городе Медынь на улицах Кирова, Луначарского и проспекте Ленина.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Малоярославецком, Ферзиково, Мещовском, Бабынинском, Жуковском и Дзержинском районах.