Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 12 октября

Во вторник, 12 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать на улицах Дзержинского, Достоевского, Ленина и Кирова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Обнинск на улицах Победы, Мира, проспекте Ленина, Гагарина, Энгельса, проспекте Маркса, Королева, Пяткинском проезде, Кутузова, Цветкова и Пирогова.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Малоярославецком, Перемышльский, Мещовском, Козельском, Бабынинском, Жуковском и Дзержинском районах.