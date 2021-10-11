Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 11 октября

В понедельник, 11 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать на площадях Московской, Победы, Грабцевском шоссе, улицах Заводской, Тульской, Автомобильной, Фридриха Энгельса, Степана Разина, Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Киров на улицах Жмакина, Энгельса, Пролетарской и переулке Базарный.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Белоусово-Высокиничи- Серпухов, Малоярославецком, Перемышльском, Мещовском, Боровском, Жуковском и Дзержинском районах.