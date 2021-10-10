Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 10 октября

В воскресенье, 10 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина и Кирова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Калуга-Медынь, Голодское-Суворов-Одоев, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, в Боровском, Тарусском, Перемышльском, Мещовском, Жуковском и Дзержинском районах.