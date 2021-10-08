В Калужской области дорожные камеры зафиксировали 681 596 нарушений с начала 2021 года

С начала 2021 года камеры, установленные на дорогах Калужской области, зафиксировали 681 596 нарушений правил дорожного движения. Ежедневно – около 2500 штрафов. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В правительстве отметили, что на калужских дорогах работают 80 комплексов фотовидеофиксации. Их число будет увеличиваться. В ближайшее время заработают еще пять камер.

Также закуплены два мобильных комплекса «Кордон.Про»М на базе автомобиля «Фольксваген Поло».

Где в Калужской области работают мобильные камеры, мы ежедневно рассказываем вот в этом разделе.