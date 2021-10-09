В Калуге ликвидировали яму на дороге после жалобы нашего читателя
На прошлой неделе пользователь нашего сайта caesar сообщал про яму на перекрестке улиц Воронина и Огарева в Калуге. Автомобилисты самостоятельно обозначили ее деревянным поддоном и лентами.
Таким было это место до ремонта.
- Вот такой дорожный знак встречает нас на перекрестке Воронина-Огарева, стоит уже несколько дней, а провал асфальта становится все больше, - возмущался калужанин. - Ждем, когда провалится дальше и с машиной?
В пятницу, 8 октября, министерство строительства и ЖКХ Калужской области сообщило, что яму в этом месте ликвидировали.
- Дорожное покрытие восстановлено, - подчеркнули в министерстве.
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