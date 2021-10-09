В Калуге ликвидировали яму на дороге после жалобы нашего читателя

На прошлой неделе пользователь нашего сайта caesar сообщал про яму на перекрестке улиц Воронина и Огарева в Калуге. Автомобилисты самостоятельно обозначили ее деревянным поддоном и лентами.

Таким было это место до ремонта.

- Вот такой дорожный знак встречает нас на перекрестке Воронина-Огарева, стоит уже несколько дней, а провал асфальта становится все больше, - возмущался калужанин. - Ждем, когда провалится дальше и с машиной?

В пятницу, 8 октября, министерство строительства и ЖКХ Калужской области сообщило, что яму в этом месте ликвидировали.

- Дорожное покрытие восстановлено, - подчеркнули в министерстве.