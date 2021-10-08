Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 8 октября

В пятницу, 8 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

В Калуге они будут работать на улицах Дзержинского, Луначарского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит в поселке Воротынск на улицах 50 лет Победы, Сиреневый бульвар и Школьная, в поселке Бабынино на улицах Ленина и Молодежная, в городе Мещовск на улице Освободителей, в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Перемышльском, Бабынинском, Малоярославецком, Тарусском, Мещовском, Жуковском и Дзержинском районах.