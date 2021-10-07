Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 7 октября

В четверг, 7 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать на площади Маяковского, на Грабцевском шоссе, улицах Заводской, Хрустальной, Тульской, Автомобильной, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Плеханова, Георгиевской, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Герцена, Степана Разина и площади Победы.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Малоярославецком, Ферзиковский, Мещовском, Жуковском и Дзержинском районах.