В Калуге улицу Кропоткина перекроют для проведения ярмарки с 7 по 9 октября

С 22:00 четверга, 7 октября, до 20:00 субботы, 9 октября, в Калуге будет закрыт проезд по участку улицы Кропоткина вдоль сквера Ленина. Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили 5 октября в пресс-службе городской управы.

Движение закроют на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 по площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать 8 и 9 октября с 8:00 до 18:00.

По инфомрации городского головы Калуги Дмитрия Денисова, ярмарка у сквера Ленина будет работать каждую неделю по пятницам и субботам.

- Здесь можно приобрести сезонную продукцию не у перекупщиков, а напрямую у местных производителей, - заявил Денисов 5 октября.