Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 6 октября

В среду, 6 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Голодское-Суворов-Одоев, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, в Перемышльском, Бабынинском, Мещовском, Жуковском и Дзержинском районах.