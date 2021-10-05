Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 5 октября

Во вторник, 5 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать на Грабцевском шоссе, улицах Заводской, Тульской, Автомобильной, Степана Разина, площади Победы.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Обнинск на улицах Победы, Мира, проспекте Ленина, улицах Гагарина, Энгельса, проспекте Маркса, Королева, Пяткинском проезде, Цветкова и Пирогова, в городе Кременки Жуковского района на улицах Школьная, Мира, Победы и Циолковского.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Перемышльском, Бабынинском, Малоярославецком, Мещовском, Жуковском и Дзержинском районах.