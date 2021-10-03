Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 3 октября
В воскресенье, 3 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.
В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.
А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Малоярославецком, Мещовском, Тарусском, Жуковском, Боровском и Дзержинском районах.
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