Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 3 октября

В воскресенье, 3 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Малоярославецком, Мещовском, Тарусском, Жуковском, Боровском и Дзержинском районах.