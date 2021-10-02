Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 2 октября

В субботу, 2 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Лапшинка-Кабицыно, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Малоярославецком, Мещовском, Жуковском, Боровском и Дзержинском районах.