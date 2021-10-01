Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 1 октября

В пятницу, 1 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать на улицах Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная, в поселке Воротынск на улицах 50 лет Победы, Сиреневый бульвар и Школьная, в поселке Бабынино на улицах Ленина и Молодежная, в городе Мещовск на улице Освободителей.

Также камеры работают на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Голодское-Суворов-Одоев, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Мещовском, Тарусском, Перемышльском, Жуковском, Бабынинском и Дзержинском районах.