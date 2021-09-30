Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 30 сентября

В четверг, 30 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать на улицах Ленина, Кирова, Чижевского, Рылеева, Суворова, Огарева, Фридриха Энгельса, Заводской, Хрустальной, Тульской, Автомобильной, Маршала Жукова, Степана Разина, площади Победы, Грабцевском шоссе, 2-м Тульском переулке.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Мещовском, Ферзиковском, Жуковском, Бабынинском и Дзержинском районах.