В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 30 сентября по 2 октября для проведения ярмарки
С 22:00 четверга, 30 сентября, до 20:00 субботы, 2 октября, в Калуге будет закрыт проезд по участку улицы Кропоткина вдоль сквера Ленина. Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе городской управы.
Ярмарка будет работать 1 и 2 октября с 8:00 до 18:00, сообщает управление экономики и имущественных отношений Калуги.
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