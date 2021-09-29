В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 30 сентября по 2 октября для проведения ярмарки

С 22:00 четверга, 30 сентября, до 20:00 субботы, 2 октября, в Калуге будет закрыт проезд по участку улицы Кропоткина вдоль сквера Ленина. Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе городской управы.

Ярмарка будет работать 1 и 2 октября с 8:00 до 18:00, сообщает управление экономики и имущественных отношений Калуги.