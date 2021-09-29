Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 29 сентября

В среду, 29 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать на улицах Дзержинского, Достоевского, Плеханова, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Георгиевской, Герцена, Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Малоярославецком, Мещовском, Боровском, Бабынинском и Дзержинском районах.