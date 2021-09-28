Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 28 сентября

Во вторник, 28 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать на площади Маяковского на Грабцевском шоссе, улицах Заводская, Хрустальная, Тульская, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Тульский переулок, Степана Разина, площади Победы.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, Малоярославецком, Жуковском, Мещовском, Бабынинском и Дзержинском районах.