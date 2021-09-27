Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 27 сентября
В понедельник, 27 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.
Они будут работать на улицах Вишневского и Святослава Федорова.
В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Голодское-Суворов-Одоев, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Перемышльском, Малоярославецком, Жуковском, Мещовском, Боровском, Бабынинском и Дзержинском районах.
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