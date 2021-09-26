Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 26 сентября

В воскресенье, 26 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать на улицах Ленина и Кирова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Симферопольско-Брестское шоссе», Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Тарусском, Перемышльском, Ферзиковском, Мещовском, Жуковском, Боровском и Дзержинском районах.