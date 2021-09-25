В Калуге оштрафовали пятерых водителей, отделивших парковку металлическим тросом

В Калуге штрафы от 3 до 5 тысяч рублей ждут пятерых водителей, которые парковались на участке двора, отделенном металлическим тросом и столбиками. Так как земля находится в муниципальной собственности. Делать себе частную парковку автомобилисты не имели права, сообщили 24 сентября в административном комитете управления по работе с населением на территориях.

Как пояснили в городской управе, нарушителей обнаружили во время рейда по улицам Рылеева и Герцена.

Данная самовольная парковка закрывалась за замок.