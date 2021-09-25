Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 25 сентября

В субботу, 25 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

В центре города они будут работать на улицах Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», «Симферопольско-Брестское шоссе», Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Козельском, Малоярославецком, Мещовском, Жуковском, Бабынинском и Дзержинском районах.