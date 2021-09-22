Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 22 сентября

В среду, 22 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина, Кирова, Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Мещовском, Малоярославецком, Жуковском и Дзержинском районах.