Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 21 сентября

Во вторник, 21 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Чижевского, Рылеева, Суворова, Огарёва, Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Обнинск на улицах Победы, Мира, проспект Ленина, Гагарина, Энгельса, проспект Маркса, Королева, Пяткинский проезд, Цветкова и Пирогова.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Голодское-Суворов-Одоев, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Перемышльском, Жуковском, Дзержинском и Бабынинском районах.