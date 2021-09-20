Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 20 сентября

В понедельник, 20 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в районе площади Маяковского, на Грабцевском шоссе, улицах Заводская, Тульская, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Площадь Победы, Степана Разина, Маршала Жукова, Плеханова, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Георгиевская и Герцена, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Голодское-Суворов-Одоев, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Мещовском, Малоярославецком, Перемышльском, Жуковском и Дзержинском районах.