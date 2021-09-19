Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 19 сентября

В воскресенье, 19 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Плеханова, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Георгиевской и Герцена.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

Также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Перемышльском, Тарусском, Жуковском, Дзержинском и Боровском районах.