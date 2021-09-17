Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 17 сентября

В пятницу, 17 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения» мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

Комплексы «Паркон» будут работать на улицах Плеханова, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Георгиевской и Герцена, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит в Бабынинском районе в поселке Воротынск на улицах 50 лет Победы, Сиреневый бульвар и Школьная, в поселке Бабынино на улицах Ленина, Молодежной и в городе Мещовск на улице Освободителей.

Также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Перемышльском, Тарусском, Дзержинском, Малоярославецком, Жуковском и Бабынинском районах.