Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 16 сентября

В четверг, 16 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

В Калуге комплекс «Паркон» будет работать на улицах Чижевского, Рылеева, Ленина, Суворова и Фридриха Энгельса.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Дзержинском, Малоярославецком, Жуковском и Бабынинском районах.