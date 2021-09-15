Горуправа Калуги ищет собственников восьми брошенных автомобилей

В Калуге в ближайшее время собираются эвакуировать еще восемь автомобилей, брошенных владельцами во дворах. Комиссия при городской управе осмотрит машины 23 сентября с 10:00 до 13:00, сообщили 15 сентября в городской администрации.

- Собственникам указанного ниже автотранспорта предлагается присутствовать при осмотре, - говорится в уведомлении горуправы.

ул. Кибальчича, д. 7, ВАЗ 2114 черного цвета, М775РО40,

ул. Кибальчича, д. 22, ВАЗ 2101 черного цвета, К821ОР777,

ул. Кибальчича, д. 21, «Шевроле» зеленого цвета, М974ММ40,

ул. Огородная, д. 2, «Газель» белого цвета, Н795ЕК40,

ул. Телевизионная, д. 2 кор.1, «Газель» серебристого цвета, В176РВ40

ул. Гурьянова, д. 20, ГАЗ 2707 белого цвета, С051СР99,

ул. Кубяка, д. 7, «Хендай» белого цвета, Н645СК40,

ул. Суворова, д.13, ВАЗ 2107 зеленого цвета, М425ММ40.