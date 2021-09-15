Горуправа Калуги ищет собственников восьми брошенных автомобилей
В Калуге в ближайшее время собираются эвакуировать еще восемь автомобилей, брошенных владельцами во дворах. Комиссия при городской управе осмотрит машины 23 сентября с 10:00 до 13:00, сообщили 15 сентября в городской администрации.
- Собственникам указанного ниже автотранспорта предлагается присутствовать при осмотре, - говорится в уведомлении горуправы.
- ул. Кибальчича, д. 7, ВАЗ 2114 черного цвета, М775РО40,
- ул. Кибальчича, д. 22, ВАЗ 2101 черного цвета, К821ОР777,
- ул. Кибальчича, д. 21, «Шевроле» зеленого цвета, М974ММ40,
- ул. Огородная, д. 2, «Газель» белого цвета, Н795ЕК40,
- ул. Телевизионная, д. 2 кор.1, «Газель» серебристого цвета, В176РВ40
- ул. Гурьянова, д. 20, ГАЗ 2707 белого цвета, С051СР99,
- ул. Кубяка, д. 7, «Хендай» белого цвета, Н645СК40,
- ул. Суворова, д.13, ВАЗ 2107 зеленого цвета, М425ММ40.
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