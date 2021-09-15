В Обнинске открыто трехкилометровое продолжение проспекта Ленина

Утром в среду, 15 сентября, в Обнинске прошла торжественная церемония открытия нового трехкилометрового участка проспекта Ленина. Трехкилометровый участок расположен между улицами Белкинской и Борисоглебской.

Эта дорога соединит Обнинск с деревней Кривское Боровского района и позволит разгрузить улицу Борисоглебскую и проспект Маркса.

- Жители Обнинска точно знают, что здесь было, - заявил на церемонии открытия губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Совсем недавно здесь было поле, заросшее бурьяном с непременным атрибутом - шашлыками. А теперь это новый микрорайон города Обнинска. В перспективе – 830 тысяч квадратных метров жилья, 30 тысяч человек. Эта дорога – не просто транспортная артерия, это будущее города и будущее севера Калужской области.

По словам губернатора, во времена его молодости Кривское от Обнинска было отделено оврагом. И добраться пешком туда было практически нереально.