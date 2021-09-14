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В Калуге четырех таксистов и шесть водителей автобусов оштрафовали за нарушение масочного режима

Дмитрий Ивьев , Фото: управление административно-технического контроля Калужской области.
Опубликовано: 14.09.2021 16:27 2 200
В Калуге четырех таксистов и шесть водителей автобусов оштрафовали за нарушение масочного режима

В Калуге совместный рейд сотрудников областного управления административно-технического контроля и ГИБДД выявил нарушителей масочного режима. В этот раз в районе сквера Мира проверяли водителей такси и общественного транспорта, сообщил во вторник руководитель управления административно-технического контроля Станислав ОРЕХОВ.

- В ходе мероприятия было остановлено 10 единиц общественного транспорта и 21 автомобиль легкового такси, - рассказал Орехов. - Выявлены четыре нарушения масочного режима у водителя такси и шесть нарушений масочного режима среди водителей общественного транспорта.

На нарушителей составили протоколы по статье административного кодекса 20.6.1. В ближайшее время их дела рассмотрит суд.

- Также по результатам рейда выявлен водитель такси, у которого отсутствовал путевой лист с отметками о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров, - заявил Орехов. - Также в ходе рейда были проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения установленных требований и правил, а также об административной ответственности, как для пассажиров, так и для перевозчиков. Кроме того, было обращено внимание на правильность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша продлил масочный режим в нашем регионе до 31 октября 2021 года.

Дмитрий Ивьев , Фото: управление административно-технического контроля Калужской области.
Опубликовано: 14.09.2021 16:27 2 200
Тэги: авто коронавирус станислав орехов владислав шапша
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