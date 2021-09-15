Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 15 сентября
В среду, 15 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.
В Калуге комплекс «Паркон» будет работать на Грабцевском шоссе, улицах Заводской, Хрустальной, Тульской, Автомобильной, Энгельса, Жукова, Степана Разина, площади Победы.
В Калужской области видео и фотофиксация проходит в Кондрово, Медыни, в Мещовском, Малоярославецком, Дзержинском и Жуковском районах.
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