Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 15 сентября

В среду, 15 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

В Калуге комплекс «Паркон» будет работать на Грабцевском шоссе, улицах Заводской, Хрустальной, Тульской, Автомобильной, Энгельса, Жукова, Степана Разина, площади Победы.

В Калужской области видео и фотофиксация проходит в Кондрово, Медыни, в Мещовском, Малоярославецком, Дзержинском и Жуковском районах.