Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 13 сентября

В понедельник, 13 сентября, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Плеханова, Суворова, Рылеева, Циолковского, Плеханова и Георгиевская, в районе площади Маяковского, на Грабцевском шоссе, улицах Заводская, Тульская, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Площадь Победы, Степана Разина, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Дзержинском, Малоярославецком, Перемышльском, Жуковском и Бабынинском районах.