Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 12 сентября

В воскресенье, 12 сентября, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Симферополь-Брестское шоссе, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Тарусском, Ферзиковском, Малоярославецком, Козельском, Жуковском, Боровком и Бабынинском районах.