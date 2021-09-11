Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 11 сентября

В субботу, 11 сентября, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Симферополь-Брестское шоссе, Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Дзержинском, Малоярославецком, Козельском, Жуковском, Мещовском и Бабынинском районах.