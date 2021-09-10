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В Калуге парковку на улице Степана Разина превратили в продолжение бульвара

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 10.09.2021 15:27 3 491
В Калуге парковку на улице Степана Разина превратили в продолжение бульвара

В Калуге стихийную парковку на перекрестке улиц Степана Разина и Салтыкова-Щедрина превратили в продолжение бульвара. Там разбиты газоны, выставлены бордюры и ограждение, сообщили в пятницу, 10 сентября, в управлении городского хозяйства.

Ранее в этом месте парковали автомобили сотрудников расположенных рядом организаций. Пешеходы вынуждены были пересекать Степана Разина между парковкой и проезжей частью.

- Проводятся работы по обустройству безопасных подходов к пешеходным переходам, продлению бульвара Степана Разина, замене оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением, а также замене дорожных знаков, - подчеркнули в управлении городского хозяйства. - Завершить работы по реконструкции перекрестка планируется до октября. В результате проводимых работ движение на данном участках, должно стать более комфортным и безопасным как для автовладельцев, так и для пешеходов.

Перекресток улиц Степана Разина и Салтыкова-Щедрина в Калуге. На площадке, где сейчас свежая земля, плитка и саженцы, ранее парковались авто.

Напомним, ранее такую же стихийную парковку ликвидировали на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 10.09.2021 15:27 3 491
Тэги: авто дороги
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