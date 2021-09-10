Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 10 сентября

В пятницу, 10 сентября, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

Их установят в центре города на улицах Чижевского, Ленина, Рылеева, Суворова, Огарева и Фридриха Энгельса, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Лапшинка-Кабицыно, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Дзержинском, Тарусском, Жуковском, Боровском, Ферзиковском, Мещевском и Бабынинском районах.