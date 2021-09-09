Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 9 сентября

В четверг, 9 сентября, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в районе площади Маяковского, на Грабцевском шоссе, улицах Заводская, Хрустальная, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Степана Разина и Тульская, Дзержинского, Луначарского и Достоевского, площади Победы.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Лапшинка-Кабицыно, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Дзержинском, Жуковском, Боровском, Мещевском и Бабынинском районах.